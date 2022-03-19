В Гомельской области Беларуси разгружают военную технику РФ, возводят понтонный мост через Припять

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17 И 18 марта местные жители видели, как техника проезжала по Петрикову. От железной дороги до города танки и другое вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами, которые сопровождают полицейские машины с проблесковыми маячками и сиренами.

Тем временем, в Петрикове через Припять строят понтонную переправу, через которую можно будет попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

Александр Лукашенко 4 марта заявил, что белорусская армия "не принимала и не намерена принимать участия в "спецоперации" (так в рф называют войну, развязанную в Украине) россии в Украине".

6 Марта Министерство обороны Белоруссии обнародовало заявление, в котором отрицало участие белорусских войск в новом российском вторжении.

Американские военные заявляли, что часть запущенных Россией в Украину ракет все же залетела с территории Беларуси.

Напомним

Недавно белорусский военный позвонил родителям с незнакомого номера с просьбой привезти лекарств против рвоты и тошноты под Гомель. Он рассказал, что отмывает российские танки от человеческих останков