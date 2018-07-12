У Гідрометцентрі в Одесі стався вибух
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 липня. УНН. Сьогодні на Французькому бульварі в Одесі, у господарській будівлі Гідрометцентру, стався вибух. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Попередня причина - стався вибух балонів із воднем. Наразі на місці події працюють співробітники ДСНС. Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.
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Нагадаємо, у Києві сталася пожежа у відселеному дитячому садку.
Як повідомляв УНН, пожежа виникла у будівлі школи у м. Балта Одеської області. Ймовірна причина пожежі - потрапляння блискавки.