В Гидрометцентре в Одессе произошел взрыв
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 июля. УНН. Сегодня на Французском бульваре в Одессе, в хозяйственном здании Гидрометцентра, произошел взрыв. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Предварительная причина - произошел взрыв баллонов с водородом. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
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Напомним, в Киеве произошел пожар в отселенном детском саду.
Как сообщал УНН, пожар возник в здании школы в г. Балта Одесской области. Предполагаемая причина пожара - попадание молнии.