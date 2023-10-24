У Газі через ракетний удар загинули двоє дітей з України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У секторі Газа 24 жовтня внаслідок ракетного обстрілу загинуло двоє українських дітей. Про це Суспільному сказав керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Максим Тьокін, інформує УНН.
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Також про смерть двох дітей із України повідомив представник української громади, який зараз перебуває у Секторі Гази. За його словами, двоє дітей — брат і сестра 9 та 6 років. Їхня мати — українка, родом із Харкова. Вона вижила.
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Кількість загиблих у Газі продовжує зростати. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, станом на 20 жовтня з 7 жовтня померли 3785 осіб, у тому числі 1524 дитини.Доповнення
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На евакуацію із сектору Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше – близько пів тисячі. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.