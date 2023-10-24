В Газе из-за ракетного удара погибли двое детей из Украины - СМИ

Детали

Также о смерти двух детей из Украины сообщил представитель украинской общины, который сейчас находится в Секторе Газа. По его словам, двое детей — брат и сестра 9 и 6 лет. Их мать — украинка, родом из Харькова. Она выжила.

Добавим

Количество погибших в Газе продолжает расти. По данным министерства здравоохранения в Газе, по состоянию на 20 октября с 7 октября умерли 3785 человек, в том числе 1524 ребёнка.Дополнение

Дополнение

На эвакуацию из сектора Газа записались 337 украинцев, однако на самом деле граждан Украины в этом регионе гораздо больше – около полутысячи. Об этом в эфире Радио Свобода сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.