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На евакуацію із сектору Гази очікують понад 330 українців - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На евакуацію із сектору Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше – близько пів тисячі. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає УНН.

На евакуацію із сектору Гази очікують понад 330 українців - посол

За його словами, пункт пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом для іноземних громадян можуть відкрити завтра, 24 жовтня.

Цитата

«На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім'я із шести чоловік оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна. На жаль, ми тут абсолютно безсилі як посольство тут щось зробити для допомоги, окрім того, що формувати ці списки, передавати на узгодження ізраїльській, єгипетській стороні і сумлінно чекати на евакуацію. Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра, пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян», – розповів він.

Деталі

Корнійчук додав, що окрім евакуації громадян України, посольство також допомагає вивезти із сектору Гази громадян інших держав.

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«Ми зобов’язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. У нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли більше ніж 20 громадян Молдови. Зараз мова йде про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками», – зазначив посол.

Доповнення

Перший евакуаційний авіарейс із громадянами України вилетів зі столиці Ізраїлю Тель-Авіва 14 жовтня.

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