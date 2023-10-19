Три країни включно з Україною можуть об'єднати зусилля для евакуації з Гази - МЗС Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Молдова, Румунія та Україна обговорили дипломатичну співпрацю для сприяння евакуації своїх громадян із сектора Газа через пункт пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом. Про це повідомили 19 жовтня у МЗС Молдови, пише УНН.
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"Віце-прем'єр-міністр Ніку Попеску провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, з якими обговорив співпрацю дипломатичних команд щодо сприяння евакуації наших громадян із сектору Газа. Завдяки цій співпраці ми прагнемо забезпечити максимально швидку та безпечну евакуацію наших громадян через пункт пропуску Рафах, розташований на кордоні з Єгиптом", - ідеться у повідомленні.
Також у МЗС Молдови, як вказано, "висловили вдячність за рішення України визнати румунську мову мовою спілкування румунської етнічної меншини, рішення, яке відбулося в результаті спільних зусиль Румунії та Республіки Молдова". "Це явна ознака успіху нашого тристороннього діалогу Республіка Молдова-Румунія-Україна", - вказали у молдовському МЗС.
"Ми сповнені рішучості й надалі розвивати нашу співпрацю в межах цього тристороннього формату, у тому числі через спільні інфраструктурні проекти, що вже принесло відчутну користь", - наголосив голова дипломатії Молдови Ніку Попеску.
Нагадаємо
Список на евакуацію з сектору Гази сягнув 308 українців і збільшується.