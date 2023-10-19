Три страны включая Украину могут объединить усилия для эвакуации из Газы - МИД Молдовы

Детали

"Вице-премьер-министр Нику Попеску провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, с которыми обсудил сотрудничество дипломатических команд по содействию эвакуации наших граждан из сектора Газа. Благодаря этому сотрудничеству мы стремимся обеспечить максимально быструю и безопасную эвакуацию наших граждан через пункт пропуска Рафах, расположенный на границе с Египтом", - говорится в сообщении.

Также в МИД Молдовы, как указано, "выразили благодарность за решение Украины признать румынский язык языком общения румынского этнического меньшинства, решение, которое произошло в результате совместных усилий Румынии и Республики Молдова". "Это явный признак успеха нашего трехстороннего диалога Республика Молдова-Румыния-Украина", - указали в молдовском МИД.

"Мы полны решимости и в дальнейшем развивать наше сотрудничество в рамках этого трехстороннего формата, в том числе через совместные инфраструктурные проекты, что уже принесло ощутимую пользу", - отметил глава дипломатии Молдовы Нику Попеску.

Напомним

Список на эвакуацию из сектора Газа достиг 308 украинцев и увеличивается.