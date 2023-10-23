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На эвакуацию из сектора Газа ожидают более 330 украинцев - посол

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. На эвакуацию из сектора Газа записались 337 украинцев, однако на самом деле граждан Украины в этом регионе гораздо больше – около полутысячи. Об этом в эфире Радио Свобода сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает УНН.

На эвакуацию из сектора Газа ожидают более 330 украинцев - посол

По его словам, пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом для иностранных граждан могут открыть завтра, 24 октября.

Цитата

«На эвакуацию согласились сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, наверное, полтысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд. Ситуация очень сложная. К сожалению, мы здесь абсолютно бессильны как посольство здесь что-то сделать для помощи, кроме того, что формировать эти списки, передавать на согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации. Мы надеемся, что на днях, возможно, даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан», – рассказал он.

Детали

Корнийчук добавил, что кроме эвакуации граждан Украины, посольство также помогает вывезти из сектора Газы граждан других государств.

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«Мы обязались предоставить помощь молдованам, которые к нам обратились. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы тогда вывезли более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками», – отметил посол.

Дополнение

Первый эвакуационный авиарейс с гражданами Украины вылетел из столицы Израиля Тель-Авива 14 октября.

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