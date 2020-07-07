У ФРН дізнались, що німецькі депутати також незаконно відвідали Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Німецькі депутати були у складі делегації європарламентарів, що здійснили візит до окупованого Криму в кінці червня-початку липня. Як наголосили в посольстві ФРН в Україні, це була приватна поїздка окремих осіб, передає УНН з посиланням на повідомлення дипустанови у Twitter.
“На жаль, ми тим часом дізналися, що також німецькі депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка”, — зазначили в посольстві.
Дипломати наголошують, що позиція Федерального уряду залишається непохитною.
“Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право”, — наголосили в посольстві.
Нагадаємо, в кінці червня ЗМІ повідомили про те, що делегація французьких депутатів Європарламенту відвідає Крим з триденним візитом.
Міністерство закордонних справ України тоді висловило протест у зв’язку з незаконним візитом до тимчасово окупованого Криму депутатів Європарламенту та інших громадян іноземних держав.
Пізніше в ЄС заявили, що члени Європейського парламенту, які здійснили візит на територію тимчасово окупованих Росіей Криму, не є офіційною делегацією ЄС і не є наглядовою місією Європейського парламенту.