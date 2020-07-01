Євросоюз відреагував на візит євродепутатів в окупований Крим

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Члени Європейського парламенту, які здійснили візит на територію тимчасово окупованих Росіей Криму, не є офіційною делегацією ЄС і не є наглядовою місією Європейського парламенту. Про це йдеться в коментарі представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітера Стано, який є в розпорядженні УНН.

"Нам відомо, що деякі члени Європейського парламенту та інші громадяни виступають в якості так званих "спостерігачів" за "голосуванням" в Криму при голосуванні щодо російських конституційних поправок. Вони не є офіційними представниками ЄС, вони не є офіційною делегацією ЄС і не є наглядовою місією Європейського парламенту", - заявив Стано.

Він наголосив, що Європейський Союз твердо підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією.

"ЄС не визнає цих так званих "спостерігачів" або їх оцінки. Ми також проти будь-яких спроб узаконити проведення Росією голосування на території України", - додав дипломат.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним візитом у тимчасово окупований Крим депутатів Європарламенту та інших громадян іноземних держав.

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