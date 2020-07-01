Евросоюз отреагировал на визит евродепутатов в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Члены Европейского парламента, которые совершили визит на территорию временно окуппированного Росией Крыма, не являются официальной делегацией ЕС и не являются наблюдательной миссией Европейского парламента. Об этом говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано, которое имеется в распоряжении УНН.
“Нам известно, что некоторые члены Европейского парламента и другие граждане выступают в качестве так называемых „наблюдателей“ за „голосованием“ в Крыму при голосовании по российским конституционным поправкам. Они не являются официальными представителями ЕС, они не являются официальной делегацией ЕС и не являются наблюдательной миссией Европейского парламента”, — заявил Стано.
Он подчеркнул, что Европейский Союз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией.
“ЕС не признает этих так называемых „наблюдателей“ или их оценки. Мы также против всех попыток узаконить проведение Россией голосования на территории Украины”, — добавил дипломат.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным визитом во временно оккупированный Крым депутатов Европарламента и других граждан иностранных государств.