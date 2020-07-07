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В ФРГ узнали, что немецкие депутаты также незаконно посетили Крым

В ФРГ узнали, что немецкие депутаты также незаконно посетили Крым

Киев  •  УНН

 • 11611 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Немецкие депутаты были в составе делегации европарламентариев, совершивших визит в оккупированный Крым в конце июня-начале июля. Как отметили в посольстве ФРГ в Украине, это была частная поездка отдельных лиц, передает УНН со ссылкой на сообщение диппредставительства в Twitter.

"К сожалению, мы тем временем узнали, что также немецкие депутаты приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка", - отметили в посольстве.

Дипломаты отмечают, что позиция Федерального правительства остается непоколебимой.

"Мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право", - отметили в посольстве.

Напомним, в конце июня СМИ сообщили о том, что делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом.

Министерство иностранных дел Украины тогда выразило протест в связи с незаконным визитом во временно оккупированный Крым депутатов Европарламента и других граждан иностранных государств.

Позже в ЕС заявили, что члены Европейского парламента, которые совершили визит на территорию временно оккупированного Россией Крыма, не являются официальной делегацией ЕС и не является наблюдательной миссией Европейского парламента.

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