У Франції засудили вегана, який радів загибелі м’ясника під час теракту

ukru
Ексклюзив
14:20 • 121430 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 119165 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 237499 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 174364 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 259701 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 191500 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 224381 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 234453 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 244032 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135273 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
66 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 181070 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 131955 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 120581 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 98310 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 82654 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 63176 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 121430 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 237499 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 259701 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 255338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 52855 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 50388 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 82654 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 120581 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 131955 перегляди
Актуальне
У Франції засудили вегана, який радів загибелі м’ясника під час теракту

У Франції засудили вегана, який радів загибелі м’ясника під час теракту

Київ • УНН

 • 9792 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У Франції до умовного терміну покарання за “потурання тероризму” засудили активіста-вегана, який раніше написав пост у Facebook, де схвалював загибель м’ясника під час теракту 23 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Agence France-Presse.

Поліція регіону помітила повідомлення, пов'язане з вбивством м'ясника в супермаркеті Super U в місті Треб минулого тижня під час нападу терориста. У своєму пості засудженний схвалював вбивство м’ясника терористами.

“Отже, ви вражені тим, що вбивцю вбили терористи. А я ні, у мене нульове співчуття до нього, тут є справедливість”, — написав веган-активіст.

Це повідомлення викликало критику і скарги, і автор пізніше видалив його, але прокурори вирішили все одно пред'явити звинувачення у схваленні тероризму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У будинку організатора теракту на півдні Франції знайшли "записку-заповіт" на вірність "ІД"

Суд міста Сен-Годен на південному заході країни виніс вирок у вигляді умовного позбавлення волі на 7 місяців. Передбачається, що чоловіка ув’язнять після хоча б однієї подібної заяви. 

Відповідно до французького законодавства, подібне звинувачення може бути висунуто будь-кому, хто підозрюється в схваленні тероризму, або позитивно його коментує. Такі дії в Інтернеті можуть каратися тюремним ув'язненням до 7 років і штрафом в розмірі до 100 тисяч євро.

“Я можу зрозуміти, що ви любите і захищаєте тварин, але не те, що ви ненавидите людей”, — заявив після вироку адвокат сім’ї м’ясника Франк Альберті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції прощаються з офіцером, який обміняв себе на заручників під час теракту

Нагадаємо, 23 березня Редуан Лакдім, який має марокканське походження, викрав машину в Каркасоні, убивши пасажира і поранивши водія. З машини він відкрив вогонь по поліцейських на пробіжці, поранивши одного з них. Потім в сусідньому містечку Треб він зайшов до супермаркету, убив двох людей і захопив заручників.

Французький поліцейський Арно Белтрамі, який обміняв себе на заручника під час теракту у супермаркеті на півдні Франції 23 березня, помер у лікарні. Він став четвертою жертвою нападів терориста.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$270.09
Brent
$73.18
Bitcoin
$86,583.00
S&P 500
$5,717.35
Газ TTF
$40.98
Золото
$3,051.31
Ethereum
$2,015.79