У Франції засудили вегана, який радів загибелі м’ясника під час теракту

КИЇВ. 30 березня. УНН. У Франції до умовного терміну покарання за “потурання тероризму” засудили активіста-вегана, який раніше написав пост у Facebook, де схвалював загибель м’ясника під час теракту 23 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Agence France-Presse.