У Франції засудили вегана, який радів загибелі м’ясника під час теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Франції до умовного терміну покарання за “потурання тероризму” засудили активіста-вегана, який раніше написав пост у Facebook, де схвалював загибель м’ясника під час теракту 23 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Agence France-Presse.
Поліція регіону помітила повідомлення, пов'язане з вбивством м'ясника в супермаркеті Super U в місті Треб минулого тижня під час нападу терориста. У своєму пості засудженний схвалював вбивство м’ясника терористами.
“Отже, ви вражені тим, що вбивцю вбили терористи. А я ні, у мене нульове співчуття до нього, тут є справедливість”, — написав веган-активіст.
Це повідомлення викликало критику і скарги, і автор пізніше видалив його, але прокурори вирішили все одно пред'явити звинувачення у схваленні тероризму.
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Суд міста Сен-Годен на південному заході країни виніс вирок у вигляді умовного позбавлення волі на 7 місяців. Передбачається, що чоловіка ув’язнять після хоча б однієї подібної заяви.
Відповідно до французького законодавства, подібне звинувачення може бути висунуто будь-кому, хто підозрюється в схваленні тероризму, або позитивно його коментує. Такі дії в Інтернеті можуть каратися тюремним ув'язненням до 7 років і штрафом в розмірі до 100 тисяч євро.
“Я можу зрозуміти, що ви любите і захищаєте тварин, але не те, що ви ненавидите людей”, — заявив після вироку адвокат сім’ї м’ясника Франк Альберті.
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Нагадаємо, 23 березня Редуан Лакдім, який має марокканське походження, викрав машину в Каркасоні, убивши пасажира і поранивши водія. З машини він відкрив вогонь по поліцейських на пробіжці, поранивши одного з них. Потім в сусідньому містечку Треб він зайшов до супермаркету, убив двох людей і захопив заручників.
Французький поліцейський Арно Белтрамі, який обміняв себе на заручника під час теракту у супермаркеті на півдні Франції 23 березня, помер у лікарні. Він став четвертою жертвою нападів терориста.