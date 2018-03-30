Во Франции осудили вегана, который радовался гибели мясника во время теракта

Полиция региона заметила сообщение, связанное с убийством мясника в супермаркете Super U в городе Треб на прошлой неделе во время нападения террориста. В своем посте осуждённый одобрял убийство мясника террористами.

“Итак, вы поражены тем, что убийцу убили террористы. А я нет, у меня нулевое сочувствие к нему, здесь есть справедливость”, - написал веган-активист.

Это сообщение вызвало критику и жалобы, и автор позже удалил его, но прокуроры решили все равно предъявить обвинение в одобрении терроризма.

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Суд города Сен-Годен на юго-западе страны вынес приговор в виде условного лишения свободы на 7 месяцев. Предполагается, что мужчину посадят после хотя бы одного подобного заявления.

Согласно французскому законодательству, подобное обвинение может быть предъявлено любому, кто подозревается в одобрении терроризма, или положительно его комментирует. Такие действия в интернете могут караться тюремным заключением до 7 лет и штрафом в размере до 100 тыс. евро.

“Я могу понять, что вы любите и защищаете животных, но не то, что вы ненавидите людей”, — заявил после приговора адвокат семьи мясника Франк Альберте.

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Напомним, 23 марта Редуан Лакдим, который имеет марокканское происхождение, угнал машину в Каркассоне, убив пассажира и ранив водителя. Из машины он открыл огонь по полицейским на пробежке, ранив одного из них. Затем в соседнем городке Треб он зашел в супермаркет, убил двух человек и захватил заложников.

Французский полицейский Арно Белтрами, который обменял себя на заложника во время теракта в супермаркете на юге Франции 23 марта, скончался в больнице. Он стал четвертой жертвой нападений террориста.