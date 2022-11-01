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У Франції заговорили про “повітряний щит” для України

У Франції заговорили про “повітряний щит” для України

Київ • УНН

 • 286673 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив про деталі розмови з Еммануелем Макроном. Український президент заявив, що було обговорено обороноздатність України, зокрема, повітряний щит, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він подякував за вже надану підтримку та поінформував про українські нагальні потреби, передусім в обороні.

Цитата

“Повітряний щит для України має бути. Сьогодні це чітко прозвучало. Ми обговорили з Еммануелем цілком конкретні проекти і для посилення нашого захисту, і для відбудови зруйнованих об’єктів”, — сказав Президент. 

Зимою у Франції відбудуться дві важливі події для України. Перший захід відбудеться вже у грудні, де будуть обговорюватися всі виклики зими: від енергетики до фінансів, від зброї до захисту неба. А друга подія – щоб зібрати бізнес Франції й допомагати Україні.

Очільники держав обговорили й постачання українського продовольства.

“Цими днями рух суден продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів, а саме ООН і Туреччини, які не сприймають російських намагань знищити зернову угоду”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

Уряд Франції спільно з іншими країнами ЄС працює над експортом українського зерна сухопутними коридорами.

Українські Національні Новини

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