У Франції вшанували пам'ять Жака Ширака хвилиною мовчання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сьогодні у Франції офіційно прощаються з колишнім президентом Жаком Шираком. О 16:00 за київським часом пам'ять Жака Ширака вшанували хвилиною мовчання в усіх державних установах, а також у школах, пише УНН.
У той же час процесія покинула церкву Сен-Сюльпіс у Парижі, де проходила офіційна церемонія прощання з колишнім президентом Франції.
Як раніше повідомляв УНН, 30 вересня у церкві Сен-Сюльпіс у Парижі проходила офіційна церемонія прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком. Церемонію відвідали такі світові лідери як Еманнуель Макрон, Біл Клінтон, Ніколя Саркозі та Володимир Путін. Поховання відбуватиметься на кладовищі Монпарнас у приватній обстановці.
Нагадаємо, що 26 вересня у Франції у віці 86 років помер експрезидент Франції Жак Ширак.