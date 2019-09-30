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У Франції вшанували пам'ять Жака Ширака хвилиною мовчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сьогодні у Франції офіційно прощаються з колишнім президентом Жаком Шираком. О 16:00 за київським часом пам'ять Жака Ширака вшанували хвилиною мовчання в усіх державних установах, а також у школах, пише УНН.

У Франції вшанували пам'ять Жака Ширака хвилиною мовчання

У той же час процесія покинула церкву Сен-Сюльпіс у Парижі, де проходила офіційна церемонія прощання з колишнім президентом Франції.

Як раніше повідомляв УНН, 30 вересня у церкві Сен-Сюльпіс у Парижі проходила офіційна церемонія прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком. Церемонію відвідали такі світові лідери як Еманнуель Макрон, Біл Клінтон, Ніколя Саркозі та Володимир Путін. Поховання відбуватиметься на кладовищі Монпарнас у приватній обстановці.

Нагадаємо, що 26 вересня у Франції у віці 86 років помер експрезидент Франції Жак Ширак.

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