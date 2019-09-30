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Во Франции почтили память Жака Ширака минутой молчания

Киев • УНН

 • 9249 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня во Франции официально прощаются с бывшим президентом Жаком Шираком. В 16:00 по киевскому времени память Жака Ширака почтили минутой молчания во всех государственных учреждениях, а также в школах, пишет УНН.

Во Франции почтили память Жака Ширака минутой молчания

В то же время процессия покинула церковь Сен-Сюльпис в Париже, где проходила официальная церемония прощания с бывшим президентом Франции.

Как ранее сообщал УНН, 30 сентября в церкви Сен-Сюльпис в Париже проходила официальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Церемонию посетили такие мировые лидеры как Эманнуэль Макрон, Билл Клинтон, Николя Саркози и Владимир Путин. Похорон будет происходить на кладбище Монпарнас в частной обстановке.

Напомним, что 26 сентября во Франции в возрасте 86 лет скончался экс-президент Франции Жак Ширак.

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