Во Франции почтили память Жака Ширака минутой молчания
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня во Франции официально прощаются с бывшим президентом Жаком Шираком. В 16:00 по киевскому времени память Жака Ширака почтили минутой молчания во всех государственных учреждениях, а также в школах, пишет УНН.
В то же время процессия покинула церковь Сен-Сюльпис в Париже, где проходила официальная церемония прощания с бывшим президентом Франции.
Как ранее сообщал УНН, 30 сентября в церкви Сен-Сюльпис в Париже проходила официальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Церемонию посетили такие мировые лидеры как Эманнуэль Макрон, Билл Клинтон, Николя Саркози и Владимир Путин. Похорон будет происходить на кладбище Монпарнас в частной обстановке.
Напомним, что 26 сентября во Франции в возрасте 86 лет скончался экс-президент Франции Жак Ширак.