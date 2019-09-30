У Парижі прощаються з Жаком Шираком
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сьогодні, 30 вересня, у церкві Сен-Сюльпіс у Парижі проходить офіційна церемонія прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком. Церемонію відвідали близько 80 світових лідерів, серед яких Еманнюель Макрон, Біл Клінтон, Ніколя Сарказі, Саад Харірі та Володимир Путін, пише УНН.
О 12.06 (13.06 — за українським часом), труну внесли до церкви, а о 12.11 (13.11) почалася служба.
Як раніше повідомляв УНН, свою присутність підтвердили вісім десятків лідерів країн світу, серед яких: президент Італії Серджо Маттарелла, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, бельгійський прем’єр Шарль Мішель, а також, зокрема, президент Росії Володимир Путін. Також у французьку столицю відбули прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, глава уряду Венге Віктор Орбан і президент Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо. У Париж приїде і князь Монако Альбер II.
Україну під час церемонії представлятиме Посол України у Франції Олег Шамшур.
Нагадаємо, що 26 вересня у Франції у віці 86 років помер експрезидент Франції Жак Ширак.