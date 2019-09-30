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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Париже прощаются с Жаком Шираком

Киев • УНН

 • 26584 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня, 30 сентября, в церкви Сен-Сюльпис в Париже проходит официальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Церемонию посетили около 80 мировых лидеров, среди которых Еманнюель Макрона, Билл Клинтон, Николя Саркази, Саад Харири и Владимир Путин, пишет УНН.

В Париже прощаются с Жаком Шираком

В 12.06 (13.06 - по украинскому времени), гроб внесли в церковь, а в 12.11 (13.11) началась служба.

Как ранее сообщал УНН, свое присутствие подтвердили восемь десятков лидеров стран мира, среди которых: президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, бельгийский премьер Шарль Мишель, а также, в частности, президент России Владимир Путин. Также во французскую столицу направились премьер-министр Ливана Саад Харири, президент Грузии Саломе Зурабишвили, глава правительства Венге Виктор Орбан и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В Париж приедет и князь Монако Альбер II.

Украина во время церемонии будет представлять посол Украины во Франции Олег Шамшур.

Напомним, что 26 сентября во Франции в возрасте 86 лет умер експрезидент Франции Жак Ширак.

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