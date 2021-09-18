У Франції в бійці за участю 150 байкерів загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Одна людина загинула і двоє отримали ножові поранення в результаті бійки за участю 150 байкерів в місті Тарб на південному заході Франції. Про це повідомила в суботу радіостанція France Info, передає УНН.
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Інцидент стався в виставковому парку, де в ці вихідні проходить фестиваль “Американський салун” з музикою в стилі кантрі, виставкою татуювань і турніром з покеру. Причини бійки поки невідомі.
Людина, яка, як припускає поліція, завдав потерпілим ножові поранення, зник. Сили правопорядку розгорнули його пошуки.
Мер Тарба Жерар Тремеже розпорядився негайно припинити фестиваль і зажадав від його учасників повернутися додому.
Нагадаємо
На початку вересня у Києві на Голосіївському проспекті чоловік загинув під час бійки з колишнім товаришем. Як повідомляється, чоловіки побилися через жінку.