Во Франции в драке с участием 150 байкеров погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Один человек погиб и двое получили ножевые ранения в результате драки с участием 150 байкеров в городе Тарб на юго-западе Франции. Об этом сообщила в субботу радиостанция France Info, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в выставочном парке, где в эти выходные проходит фестиваль “Американский салун” с музыкой в стиле кантри, выставкой татуировок и турниром по покеру. Причины драки пока неизвестны.
Человек, который, как предполагает полиция, нанес потерпевшим ножевые ранения, исчез. Силы правопорядка развернули его поиски.
Мэр Тарба Жерар Тремеже распорядился немедленно прекратить фестиваль и от участников вернуться домой.
Напомним
В начале сентября в Киеве на Голосеевском проспекте мужчина погиб во время драки с бывшим. Как сообщается, мужчины подрались из-за женщины.