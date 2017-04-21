У Франції назвали ім'я паризького нападника

Терорист відкрив вогонь по мікроавтобусу на Єлисейських полях в центрі Парижу. Шерфі з автомата АК-74, двома пострілами, в голову убив поліцейського.

Згодом у нього було знайдено записку про “Ісламську державу”.

Нагадуємо, що п’ятниця — останній день агітації перед першим туром президентських виборів у Франції.