У Франції назвали ім'я паризького нападника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Напад на поліцейських у центрі Парижу здійснив Карім Шерфі у минолому засуджений злочинець, передає УНН з посиланням на ВВС.
Терорист відкрив вогонь по мікроавтобусу на Єлисейських полях в центрі Парижу. Шерфі з автомата АК-74, двома пострілами, в голову убив поліцейського.
Згодом у нього було знайдено записку про “Ісламську державу”.
Нагадуємо, що п’ятниця — останній день агітації перед першим туром президентських виборів у Франції.