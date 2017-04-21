Во Франции назвали имя парижского стрелка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Нападение на полицейских в центре Парижа совершил Карим Шерфи, который в прошлом был осужден как преступник, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Террорист открыл огонь по микроавтобусу на Елисейских полях в центре Парижа. К.Шерфи из автомата АК-74, двумя выстрелами, в голову убил полицейского.
Впоследствии у него была найдена записка о "Исламское государство".
Напоминаем, что пятница - последний день агитации перед первым туром президентских выборов во Франции.
Как сообщал УНН, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.