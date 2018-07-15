У Франції грандіозно відсвяткували День взяття Бастилії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Парижі в суботу пройшов грандіозний військовий парад, присвячений національному французькому святу – 229-річниці взяття Бастилії, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у параді в суботу, зазначає видання.
Макрон у супроводі солдатів на конях проїхав по проспекту Єлисейських полів на машині з відкритою дахом, і привітав натовп, що махав національним триколором.
Окрім французьких чиновників та цьогорічних гостей - представників Японії та Сінгапуру, у параді взяли участь близько 4000 чоловіків та жінок з французької армії, флоту та авіації.
Крім того, в параді взяли участь 220 бронетранспортерів, 241 коней та 92 реактивні літаки та вертольоти. Для збереження спокою під час свят, французький уряд розгорнув на вулицях міст Франції 110 000 поліцейських та жандармів, 44 000 пожежників та 143 підрозділи мобільних військ.
Не обійшлось на торжествах і без курйозів. Так, за інформацією видання BBC, спочатку під час церемоніального прольоту ескадрильї літаків "Альфа" над Тріумфальної Аркою і будівлею Лувру щось пішло не так, і кольори державного прапора переплуталися в небі над Парижем.
Пізніше двоє жандармів на мотоциклах зіткнулися, описуючи кола по площі Згоди.
Як повідомляв УНН, у Ніцці 14 липня вшанували пам'ять жертв терористичного акту 14 липня 2016 року.