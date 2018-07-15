Во Франции грандиозно отметили День взятия Бастилии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Париже в субботу прошел грандиозный военный парад, посвященный национальному французскому празднику - 229-летию взятия Бастилии, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Президент Франции Еммануель Макрон принял участие в параде в субботу, отмечает издание.
Макрон в сопровождении солдат на лошадях проехал по проспекту Елисейских полей на машине с открытой крышей, и поздравил толпу, махал национальным триколором.
Кроме французских чиновников и нынешних гостей - представителей Японии и Сингапура, в параде приняли участие около 4000 мужчин и женщин из французской армии, флота и авиации.
Кроме того, в параде приняли участие 220 бронетранспортеров, 241 лошадей и 92 реактивных самолета и вертолеты. Для сохранения спокойствия во время праздников, французское правительство развернул на улицах городов Франции 110 000 полицейских и жандармов, 44 000 пожарных и 143 подразделения мобильных войск.
Не обошлось на торжествах и без курьезов. Так, по информации издания BBC, сначала во время церемониального пролета эскадрильи самолетов "Альфа" над Триумфальной Аркой и зданием Лувра что-то пошло не так, и цвета государственного флага перепутались в небе над Парижем.
Позже двое жандармов на мотоциклах столкнулись, описывая круги по площади Согласия.
Как сообщал УНН, в Ницце 14 июля почтили память жертв террористического акта 14 июля 2016.