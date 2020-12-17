У Франції чоловік захопив заручницю, є поранені

Інцидент стався в комуні Домон, департамент Валь-д’Уаз. Комуна розташована на північ від Парижа.

Як мінімум двоє людей були поранені. Зловмисник сховався в будівлі компанії. Як пояснює телеканал з посиланням на джерело, він може бути менеджером цієї компанії, а заручниця — його дружиною.

На місці працюють співробітники французької антитерористичної поліції GIGN.

Нагадаємо, влітку у Франції чоловік кілька годин утримував заручників у банку, вимагаючи “звільнити дітей Палестини”.