У Франції чоловік захопив заручницю, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Озброєний чоловік захопив жінку і тримає її в заручниках у Франції, повідомляє телеканал BFMTV, пише УНН.
Інцидент стався в комуні Домон, департамент Валь-д’Уаз. Комуна розташована на північ від Парижа.
Як мінімум двоє людей були поранені. Зловмисник сховався в будівлі компанії. Як пояснює телеканал з посиланням на джерело, він може бути менеджером цієї компанії, а заручниця — його дружиною.
На місці працюють співробітники французької антитерористичної поліції GIGN.
Нагадаємо, влітку у Франції чоловік кілька годин утримував заручників у банку, вимагаючи “звільнити дітей Палестини”.