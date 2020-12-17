Во Франции мужчина захватил заложницу, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вооруженный мужчина захватил женщину и держит ее в заложниках во Франции, сообщает телеканал BFMTV, пишет УНН.
Инцидент произошел в коммуне Домон, департамент Валь-Д’Уаз. Коммуна расположена к северу от Парижа.
Как минимум двое людей были ранены. Злоумышленник укрылся в здании компании. Как поясняет телеканал со ссылкой на источник, он может быть менеджером этой компании, а заложница — его женой.
На месте работают сотрудники французской антитеррористической полиции GIGN.
Напомним, летом во Франции мужчина несколько часов удерживал заложников в банке, требуя “освободить детей Палестины”.