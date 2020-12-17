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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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Во Франции мужчина захватил заложницу, есть раненые

Киев • УНН

 • 15556 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вооруженный мужчина захватил женщину и держит ее в заложниках во Франции, сообщает телеканал BFMTV, пишет УНН.

Во Франции мужчина захватил заложницу, есть раненые

Инцидент произошел в коммуне Домон, департамент Валь-Д’Уаз. Коммуна расположена к северу от Парижа.

Как минимум двое людей были ранены. Злоумышленник укрылся в здании компании. Как поясняет телеканал со ссылкой на источник, он может быть менеджером этой компании, а заложница — его женой.

На месте работают сотрудники французской антитеррористической полиции GIGN.

Напомним, летом во Франции мужчина несколько часов удерживал заложников в банке, требуя “освободить детей Палестины”.

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