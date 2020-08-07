У Франції чоловік декілька годин утримував заручників у банку, вимагаючи "звільнити дітей Палестини"

ukru
18:42 • 35028 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 73521 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 84117 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111253 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117955 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116218 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151265 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124977 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124695 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123860 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78395 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 26905 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 32949 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 26715 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 28595 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78395 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102132 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82787 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151265 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117045 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50983 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58383 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107688 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125965 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125379 перегляди
Актуальне
У Франції чоловік декілька годин утримував заручників у банку, вимагаючи "звільнити дітей Палестини"

У Франції чоловік декілька годин утримував заручників у банку, вимагаючи "звільнити дітей Палестини"

Київ • УНН

 • 14475 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Чоловік зі зброєю захопив заручників у банку в місті Гавр на півночі Франції. Про це повідомляє в четвер радіостанція France Bleu, інформує УНН.

Спочатку зловмисник погодився відпустити двох через деякий час після прибуття поліції. Третій — 53-річний чоловік, — за даними радіостанції, зумів вибратися з будівлі самостійно. Після декількох годин переговорів він відпустив ще одного заручника. Пізніше в банку залишалися два співробітника фінансової установи та озброєна людина.

Чоловік зайшов у відділення банку на бульварі Страсбур в центрі Гавра близько 17:00 (18:00 за київським часом). Він висунув вимоги, подробиці яких не повідомлялися.

Радіо RTL в свою чергу повідомляє, що злочинець вимагав “звільнити палестинських дітей, незаконно ув’язнених в ізраїльських в’язницях”, і надати доступ палестинцям молодше 40 років на еспланаду перед мечеттю Аль-Акса в Єрусалимі. Також він вимагав мотоцикл, щоб втекти з місця злочину.

Будівля банку була оточена, поруч з ним також були припарковані кілька бронеавтомобілів спецпідрозділу поліції по боротьбі з тероризмом RAID. Також на місці чергували співробітники бригади розшуку і швидкого реагування (BRI). З чоловіком спілкувався поліцейський переговірник. Про постраждалих не повідомляється.

За даними телеканалу BFMTV, підозрюваний — 34-річний місцевий житель, який має проблеми з психікою і відомий поліції по ряду порушень правопорядку. Крім того, його підозрюють в радикалізації на релігійному ґрунті. За попередніми даними, чоловік прийшов в банк не заради пограбування.

Le RAID arrive à bord d’un bus, aucune prise de parole officielle avant leur intervention qui doit avoir lieu d’une minute à l’autre pic.twitter.com/plWkeaPfeS

— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$86,171.80
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.42
Ethereum
$2,049.87