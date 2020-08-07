У Франції чоловік декілька годин утримував заручників у банку, вимагаючи "звільнити дітей Палестини"

Спочатку зловмисник погодився відпустити двох через деякий час після прибуття поліції. Третій — 53-річний чоловік, — за даними радіостанції, зумів вибратися з будівлі самостійно. Після декількох годин переговорів він відпустив ще одного заручника. Пізніше в банку залишалися два співробітника фінансової установи та озброєна людина.

Чоловік зайшов у відділення банку на бульварі Страсбур в центрі Гавра близько 17:00 (18:00 за київським часом). Він висунув вимоги, подробиці яких не повідомлялися.

Радіо RTL в свою чергу повідомляє, що злочинець вимагав “звільнити палестинських дітей, незаконно ув’язнених в ізраїльських в’язницях”, і надати доступ палестинцям молодше 40 років на еспланаду перед мечеттю Аль-Акса в Єрусалимі. Також він вимагав мотоцикл, щоб втекти з місця злочину.

Будівля банку була оточена, поруч з ним також були припарковані кілька бронеавтомобілів спецпідрозділу поліції по боротьбі з тероризмом RAID. Також на місці чергували співробітники бригади розшуку і швидкого реагування (BRI). З чоловіком спілкувався поліцейський переговірник. Про постраждалих не повідомляється.

За даними телеканалу BFMTV, підозрюваний — 34-річний місцевий житель, який має проблеми з психікою і відомий поліції по ряду порушень правопорядку. Крім того, його підозрюють в радикалізації на релігійному ґрунті. За попередніми даними, чоловік прийшов в банк не заради пограбування.

Le RAID arrive à bord d’un bus, aucune prise de parole officielle avant leur intervention qui doit avoir lieu d’une minute à l’autre pic.twitter.com/plWkeaPfeS