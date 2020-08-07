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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102275 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107650 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127705 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Во Франции мужчина несколько часов удерживал заложников в банке, требуя "освободить детей Палестины"

Во Франции мужчина несколько часов удерживал заложников в банке, требуя "освободить детей Палестины"

Киев  •  УНН

 • 14473 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Мужчина с оружием захватил заложников в банке в городе Гавр на севере Франции. Об этом сообщает в четверг радиостанция France Bleu, информирует УНН.

Изначально злоумышленник согласился отпустить двоих спустя некоторое время после прибытия полиции. Третий — 53-летний мужчина, — по данным радиостанции, сумел выбраться из здания самостоятельно. После нескольких часов переговоров он отпустил еще одного заложника. Позже в банке оставались два сотрудника финансового учреждения и вооруженный человек.

Мужчина зашел в отделение банка на бульваре Страсбур в центре Гавра около 17:00 (18:00 по киевскому времени). Он выдвинул требования, подробности которых не сообщались.

Радио RTL в свою очередь сообщает, что преступник требовал “освободить палестинских детей, незаконно заключенных в израильские тюрьмы”, и предоставить доступ палестинцам младше 40 лет на эспланаду перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме. Также он требовал мотоцикл, чтобы скрыться с места преступления.

Здание банка было оцеплено, рядом с ним также были припаркованы несколько бронеавтомобилей спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом RAID. Также на месте дежурили сотрудники бригады розыска и быстрого реагирования (BRI). С мужчиной общался полицейский переговорщик. О пострадавших не сообщается.

По данным телеканала BFMTV, подозреваемый — 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой и известный полиции по ряду нарушений правопорядка. Кроме того, его подозревают в радикализации на религиозной почве. По предварительным данным, мужчина пришел в банк не ради ограбления.

Le RAID arrive à bord d’un bus, aucune prise de parole officielle avant leur intervention qui doit avoir lieu d’une minute à l’autre pic.twitter.com/plWkeaPfeS

— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

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