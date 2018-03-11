У Флоренції більше десяти тисяч людей вийшли на марш проти расизму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Понад 10 тисяч людей взяли участь у ході в пам'ять про вбитого у Флоренції сенегальському вуличному торговця. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Repubblica.
За даними поліції, італієць Роберто Пірроне 5 березня зробив шість пострілів з пістолета з близької відстані, убивши Іди Дінеча, який продавав шкіряні сумки та парасольки на мосту головного міста Тоскани. Вбивство сталося на мосту в центрі міста, після чого африканські мігранти і ліворадикальні італійці протестували два дні, вимагаючи об’єктивного розслідування злочину, в якому вони бачили расистське підґрунтя.
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10 березня до представників сенегальській громади на мирну ходу приєдналися численні місцеві жителі. Газета La Repubblica оцінює число учасників акції у 10 тисяч чоловік. Маніфестанти несли банери і транспаранти у пам’ять про вбитого сенегальця і проти ксенофобії та насильства. “На добраніч, брат”, “Я не боюся”, “Досить расизму в Італії” — говорили їхні гасла.
Колона пройшла центром Флоренції від площі Санта-Марія-Новела до моста Веспуччі, на якому стався злочин, і назад. Атмосфера ходи була мирною і спокійною, але його маршрут охоронявся силами правопорядку. На відміну від подій понеділка, коли мігранти перекидаючи сміттєві баки, скутери та великі квіткові горщики, сіючи страх серед туристів і місцевих жителів, що сховалися в навколишніх закладах, у цей раз зіткнень і непорозумінь вдалося уникнути. Тосканські ЗМІ в зв’язку з цим зазначають, що сенегальська громада добровільно сплатила ремонт клумб зі своєї кишені.
До ходи приєдналися президент Тоскани Енріко Россі і мер Флоренції Даріо Нарделлі, який 13 березня був змушений покинути площу після конфронтації з італійськими активістами і декількома мігрантами.
Нарделлі пообіцяв, що Флоренція ще раз проведе акцію пам’яті Іди дієн в день його похорону — тоді в місті буде оголошено жалобу.
Нагадаємо, найкращі шанси отримати прем’єрську посаду після парламентських виборів, що пройшли в Італії 4 березня, має блок, сформований Сільвіо Берлусконі. Партія екс-прем’єра “Вперед, Італіє” отримує 12,5-15,5%. Стільки ж виборців підтримали партію правих проросійських популістів “Ліга Півночі” Маттео Сальвіні. Разом блок право центристів має отримати 33-36%. Це приблизно відповідає передвиборчим оцінкам.