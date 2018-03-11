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Во Флоренции более десяти тысяч человек вышли на марш против расизма

Киев  •  УНН

 • 11226 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Более 10 тыс. человек приняли участие в шествии в память об убитом во Флоренции сенегальском уличном торговце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.

По данным полиции, итальянец Роберто Пиррону 5 марта сделал шесть выстрелов из пистолета с близкого расстояния, убив Иди Динеча, который продавал кожаные сумки и зонтики на мосту главного города Тосканы. Убийство произошло на мосту в центре города, после чего африканские мигранты и леворадикальные итальянцы протестовали два дня, требуя объективного расследования преступления, в котором они видели расистскую подоплеку.

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10 марта к представителям сенегальской общины на мирное шествие присоединились многочисленные местные жители. Газета La Repubblica оценивает число участников акции в 10 тыс. человек. Манифестанты несли баннеры и транспаранты в память об убитом сенегальце и против ксенофобии и насилия. “Спокойной ночи, брат”, “Я не боюсь”, “Хватит расизма в Италии” — говорили лозунги.

Колонна прошла по центру Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла к мосту Веспуччи, на котором произошло преступление, и обратно. Атмосфера марша была мирной и спокойной, но его маршрут охранялся силами правопорядка. В отличие от событий понедельника, когда мигранты перебрасывая мусорные баки, скутеры и большие цветочные горшки, сея страх среди туристов и местных жителей, укрывшихся в окрестных заведениях, в этот раз столкновений и недоразумений удалось избежать. Тосканские СМИ в связи с этим отмечают, что сенегальская община добровольно уплатила ремонт клумб из своего кармана.

К шествию присоединились президент Тосканы Энрико Росси и мэр Флоренции Дарио Нарделли, который 13 марта был вынужден покинуть площадь после конфронтации с итальянскими активистами и несколькими мигрантами.

Нарделли пообещал, что Флоренция еще раз проведет акцию памяти Иди диен в день его похорон — тогда в городе будет объявлен траур.

Напомним, наилучшие шансы получить премьерский пост после парламентских выборов, прошедших в Италии 4 марта, имеет блок, сформированный Сильвио Берлускони. Партия экс-премьера “Вперед, Италия” получает 12,5-15,5%. Столько же избирателей поддержали партию правых пророссийских популистов “Лига Севера” Маттео Сальвини. Вместе блок право центристов должен получить 33-36%. Это примерно соответствует предвыборным оценкам.

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