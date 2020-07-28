У ФК "Минай" пояснили причини протесту проти президента ПФЛ

За його словами, серед причин недовіри до Макарова - "бардак, який він допустив у ПФЛ".

"А нам цього бардака не треба. Під час карантину нас збирали як баранів, ми між собою сварились, а він ніякого рішення не приймав, і брати на себе відповідальність не хотів. Ніякої відповідальності. Тому і вирішили висловити недовіру", - каже Кополовець.

І додає, що клуби не задоволені організацією роботи та діяльністю Макарова на посаді в цілому.

"Він нічого не вирішує, він всю відповідальність на когось іншого звалює: "хочете грати - грайте, не хочете - не грайте". А він там нащо сидить тоді? Ми ж три рази збиралися на карантині поки не прийшов Павелко і не розрулив ситуацію.

То нащо нам потрібен такий президент ПФЛ. Він хороший і талановитий, гарно говорить, але дій від нього конкретних немає. Тому ми за його звільнення", - пояснив спортдиректор "Минаю".

Нагадаємо, недовіру Макарову підписали: ФК “Авангард” Краматорськ, ФК “Буковина” Чернівці, ФК “Верес” Рівне, ФК “Волинь” Луцьк, ФК “ВПК-Агро” Шевченківка, ФК “Гірник” Кривий Ріг, ФК “Гірник-Спорт” Горішні Плавні, ФК “Діназ” Вишгород, ФК “Калуш” Калуш, ФК “Кремінь” Кременчук, ФК “Кристал” Херсон, ФК “Металург” Запоріжжя, ФК “Миколаїв” Миколаїв, ФК “Минай” Ужгород, ФК “Нікополь” Нікополь, ФК “Поділля” Хмельницький, ФК “Полісся” Житомир, ФК “Прикарпаття” Івано-Франківськ, ФК “Реал Фарма” Одеса, ФК “Рух” Львів, ФК “Таврія-Сімферополь” Берислав, ФК “Ужгород” Ужгород, ФК “Чайка” Петропавлівська Борщагівка, ФК “Чорноморець” Одеса.