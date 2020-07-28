В ФК "Минай" объяснили причины протеста против президента ПФЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Вчера 24 клуба Первой и Второй лиги выразили недоверие президенту ПФЛ Серию Макарову. О причинах и мотивах такого шага в комментарии УНН сказал спортивный директор ФК "Минай" Михаил Кополовец.
По его словам, среди причин недоверия к Макарову - "бардак, который он допустил в ПФЛ".
"А нам этого бардака не надо. Во время карантина нас собирали как баранов, мы между собой ссорились, а он никакого решения не принимал, и брать на себя ответственность не хотел. Никакой ответственности. Поэтому и решили выразить недоверие", - говорит Кополовец .
И добавляет, что клубы не довольны организацией работы и деятельностью Макарова на посту в целом.
"Он ничего не решает, он всю ответственность на другого сваливает: "Хотите играть - играйте, не хотите - не играйте". А он там зачем сидит тогда? Мы же три раза собирались на карантине пока не пришел Павелко и не разрулил ситуацию.
Так зачем нам нужен такой президент ПФЛ. Он хороший и талантливый, хорошо говорит, но действий от него конкретных нет. Поэтому мы за его увольнение", - пояснил спортдиректор "Миная".
Напомним, недоверие Макарову подписали: ФК "Авангард" Краматорск, ФК "Буковина" Черновцы, ФК "Верес" Ровно, ФК "Волынь" Луцк, ФК "ВПК-Агро" Шевченковка, ФК "Горняк" Кривой Рог, ФК "Горняк-Спорт" Горишные Плавни, ФК "Диназ" Вышгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремень" Кременчуг, ФК "Кристалл" Херсон, ФК "Металлург" Запорожье, ФК "Николаев" Николаев, ФК "Минай" Ужгород, ФК "Никополь" Никополь, ФК "Подолье" Хмельницкий, ФК "Полесье" Житомир, ФК "Прикарпатье" Ивано-Франковск, ФК "Реал Фарма" Одесса, ФК "Движение" Львов, ФК "Таврия-Симферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавловская Борщаговка, ФК "Черноморец" Одесса.