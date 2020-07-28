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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100731 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109474 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114336 просмотра

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4 марта, 13:46 • 145782 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114892 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138468 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103597 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102761 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102262 просмотра

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В ФК "Минай" объяснили причины протеста против президента ПФЛ

В ФК "Минай" объяснили причины протеста против президента ПФЛ

Киев  •  УНН

 • 15894 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Вчера 24 клуба Первой и Второй лиги выразили недоверие президенту ПФЛ Серию Макарову. О причинах и мотивах такого шага в комментарии УНН сказал спортивный директор ФК "Минай" Михаил Кополовец.

По его словам, среди причин недоверия к Макарову - "бардак, который он допустил в ПФЛ".

"А нам этого бардака не надо. Во время карантина нас собирали как баранов, мы между собой ссорились, а он никакого решения не принимал, и брать на себя ответственность не хотел. Никакой ответственности. Поэтому и решили выразить недоверие", - говорит Кополовец .

И добавляет, что клубы не довольны организацией работы и деятельностью Макарова на посту в целом.

"Он ничего не решает, он всю ответственность на другого сваливает: "Хотите играть - играйте, не хотите - не играйте". А он там зачем сидит тогда? Мы же три раза собирались на карантине пока не пришел Павелко и не разрулил ситуацию.

Так зачем нам нужен такой президент ПФЛ. Он хороший и талантливый, хорошо говорит, но действий от него конкретных нет. Поэтому мы за его увольнение", - пояснил спортдиректор "Миная".

Напомним, недоверие Макарову подписали: ФК "Авангард" Краматорск, ФК "Буковина" Черновцы, ФК "Верес" Ровно, ФК "Волынь" Луцк, ФК "ВПК-Агро" Шевченковка, ФК "Горняк" Кривой Рог, ФК "Горняк-Спорт" Горишные Плавни, ФК "Диназ" Вышгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремень" Кременчуг, ФК "Кристалл" Херсон, ФК "Металлург" Запорожье, ФК "Николаев" Николаев, ФК "Минай" Ужгород, ФК "Никополь" Никополь, ФК "Подолье" Хмельницкий, ФК "Полесье" Житомир, ФК "Прикарпатье" Ивано-Франковск, ФК "Реал Фарма" Одесса, ФК "Движение" Львов, ФК "Таврия-Симферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавловская Борщаговка, ФК "Черноморец" Одесса.

Украинские Национальные Новости

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