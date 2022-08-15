У Фінляндії російських туристів зустрічають під гімн України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На одній з найбільш відвідуваних пам'яток у Фінляндії - дамбі в Іматрі – російські туристи слухають український гімн. Раніше відкриття починалося під музику фінського композитора Яна Сібеліуса. Про це повідомляє AFP, інформує УНН.
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«Щодня в один і той же час у фінському місті Іматра відкривається дамба під звуки музики. Це популярна пам'ятка, особливо серед російських туристів. Але з кінця липня шоу почалося з гімну України», - ідеться в повідомленні.
Довідка
Дамба в Іматрі - одне з найпопулярніших туристичних місць у Фінляндії. Вона знаходиться всього за декілька кілометрів від фінсько-російського кордону, користується дуже великою популярністю, особливо серед російських туристів.
Доповнення
Один із способів завадити росії анексувати території України полягає в тому, щоб західні країни оголосили, що у відповідь вони заборонять в'їзд усім російським громадянам.
Громадяни росії більше не можуть відвідувати Венсенський замок, де, зокрема, зберігаються архіви міністерства збройних сил Франції. Відповідну директиву у країні видали після вторгнення росії в Україну. Як зазначили, у замку розташований один із центрів служби історичного захисту, бібліотеки та архіви якого доступні для людей за певних умов.