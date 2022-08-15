Цитата

«Каждый день в одно и то же время в финском городе Иматра открывается дамба под звуки музыки. Это популярная достопримечательность, особенно среди российских туристов. Но с конца июля шоу началось с гимна Украины», - говорится в сообщении.

Справка

Дамба в Иматре – одно из самых популярных туристических мест в Финляндии. Она находится всего в нескольких километрах от финско-российской границы, пользуется очень большой популярностью, особенно среди российских туристов.

Дополнение

Один из способов помешать россии аннексировать территории Украины состоит в том, чтобы западные страны объявили, что в ответ они запретят въезд всем российским гражданам.

Граждане россии больше не могут посещать Венсенский замок, где, в частности, хранятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Соответствующую директиву в стране издали после вторжения России в Украину. Как отметили, в замке расположен один из центров службы исторической защиты, библиотеки и архивы которого доступны людям при определенных условиях.