Франция запретила россиянам посещать Венсенский замок

Детали



Граждане россии больше не могут посещать Венсенский замок, где, в частности, хранятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Соответствующую директиву в стране издали после вторжения россии в Украину.

Как отметили, в замке расположен один из центров службы исторической защиты, библиотеки и архивы которого доступны для людей при определенных условиях.

Также в минобороны Франции подчеркнули, что гражданам россии "ограничили доступ к военным помещениям министерства". Однако журналисты могут оставлять запросы.

Дополнение

Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне. Это решение не позволило действующей второй ракетке мира Даниилу Медведеву сыграть в третьем турнире Большого шлема этого сезона.