Франция запретила россиянам посещать Венсенский замок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. После полномасштабного вторжения россии в Украину власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок, расположенный вблизи Парижа. Об этом сообщает местное издание 20 Minutes, сообщает УНН.
Детали
Граждане россии больше не могут посещать Венсенский замок, где, в частности, хранятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Соответствующую директиву в стране издали после вторжения россии в Украину.
Как отметили, в замке расположен один из центров службы исторической защиты, библиотеки и архивы которого доступны для людей при определенных условиях.
Также в минобороны Франции подчеркнули, что гражданам россии "ограничили доступ к военным помещениям министерства". Однако журналисты могут оставлять запросы.
Дополнение
Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне. Это решение не позволило действующей второй ракетке мира Даниилу Медведеву сыграть в третьем турнире Большого шлема этого сезона.