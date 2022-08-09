Франція заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок

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Громадяни росії більше не можуть відвідувати Венсенський замок, де, зокрема, зберігаються архіви міністерства збройних сил Франції. Відповідну директиву у країні видали після вторгнення росії в Україну.

Як зазначили, у замку розташований один із центрів служби історичного захисту, бібліотеки та архіви якого доступні для людей за певних умов.

Також у міноборони Франції наголосили, що громадянам росії "обмежили доступ до військових приміщень міністерства". Проте журналісти можуть залишати запити.

Доповнення

Російським тенісистам заборонили брати участь у Вімблдоні. Це рішення не дало змогу чинній другій ракетці світу Даніілу Медведєву зіграти у третьому турнірі Великого шолому цього сезону.