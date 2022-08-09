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Франція заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок

Франція заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок

Київ • УНН

 • 141235 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну влада Франції заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок, розташований поблизу Парижа. Про це повідомляє місцеве видання 20 Minutes, інформує УНН.

Деталі

Громадяни росії більше не можуть відвідувати Венсенський замок, де, зокрема, зберігаються архіви міністерства збройних сил Франції. Відповідну директиву у країні видали після вторгнення росії в Україну.

Як зазначили, у замку розташований один із центрів служби історичного захисту, бібліотеки та архіви якого доступні для людей за певних умов.

Також у міноборони Франції наголосили, що громадянам росії "обмежили доступ до військових приміщень міністерства". Проте журналісти можуть залишати запити.

Доповнення 

Російським тенісистам заборонили брати участь у Вімблдоні. Це рішення не дало змогу чинній другій ракетці світу Даніілу Медведєву зіграти у третьому турнірі Великого шолому цього сезону.

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