У Facebook розпочали роботу над технологією читання думок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Facebook працюють над технологією, яка дозволить користувачам читати думки один одного, передає УНН з посиланням на Business Insider.
Фахівці секретного дослідницького підрозділу, створеного минулого року у Facebook, працюють на новою технологією “комп’ютерно-мозковий інтерфейс”.
Проект спрямований на те, щоб навчитися читати так звані мозкові хвилі, що у свою чергу дозволить людям читати думки один одного.
Зазначається, експерти з Facebook’s Building 8 group вже працюють над проектом, що пов’язаний із нейровізуалізаційними і електрофізіологічними даними. Простіше кажучи, фахівці займаються створенням “комунікаційної платформи майбутнього”.
Наразі у компанії навіть відкрито дві вакансії. Перша — інженер з розробки комп’ютерно-мозкового інтерфейсу, який би зміг працювати над проектом протягом двох років від початкового етапу до отримання кінцевого продукту. Друга — інженер, який вмітиме “розробляти алгоритми обробки аудіо сигналів” для “зв’язку і обчислення даних майбутнього”.
Як повідомляв УНН, Facebook запустить рекламу всередині відео.