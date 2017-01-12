В Facebook начали работу над технологией чтения мыслей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Facebook работают над технологией, которая позволит пользователям читать мысли друг друга, передает УНН со ссылкой на Business Insider.
Специалисты секретного исследовательского подразделения, созданного в прошлом году в Facebook, работают над новой технологией "компьютерно-мозговой интерфейс".
Проект направлен на то, чтобы научиться читать так называемые мозговые волны, что в свою очередь позволит людям читать мысли друг друга.
Отмечается, что эксперты из Facebook's Building 8 group уже работают над проектом, который связан с нейровизуализационными и электрофизиологическими данными. Проще говоря, специалисты занимаются созданием "коммуникационной платформы будущего".
Сейчас в компании даже открыты две вакансии. Первая - инженер по разработке компьютерно-мозгового интерфейса, который бы смог работать над проектом в течение двух лет с начального этапа до получения конечного продукта. Вторая - инженер, который должен уметь "разрабатывать алгоритмы обработки аудио сигналов" для "связи и вычисления данных будущего".
Как сообщал УНН, Facebook запустит рекламу внутри видео.