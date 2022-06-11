У Енергодарі можуть готуватись провокації - мер

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Як зазначається, за інсайдерською інформацією від джерел що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спец служб рф у тимчасово-окупованих містах Запорізької області відносно громадян України готуються провокації.

“Закликаю, задля Вашої безпеки, протягом 12.06 не відвідувати у м.Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами”, — написав він.

Нагадаємо

В Енергодарі зросла кількість викрадань окупантами людей.