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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Енергодарі можуть готуватись провокації - мер

У Енергодарі можуть готуватись провокації - мер

Київ • УНН

 • 103790 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Енергодарський міський голова Дмитро Орлов закликав людей не відвідувати у Енергодарі масові заходи, що плануються проводитися російськими окупантами, інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, за інсайдерською інформацією від джерел що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спец служб рф у тимчасово-окупованих містах Запорізької області відносно громадян України готуються провокації.

“Закликаю, задля Вашої безпеки, протягом 12.06 не відвідувати у м.Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами”, — написав він.

Нагадаємо 

В Енергодарі зросла кількість викрадань окупантами людей.

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