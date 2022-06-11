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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 64016 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 55800 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Энергодаре могут готовиться провокации - мэр

В Энергодаре могут готовиться провокации - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов призвал людей не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются проводиться российскими оккупантами, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, по инсайдерской информации от источников что приближены к деятельности специальных служб Украины, с стороны спец служб рф в временно-оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации.

“Призываю, для Вашей безопасности, в течение 12.06 не посещать в г.Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются проводиться рашистами”, — написал он.

Напомним

В Энергодаре возросло количество похищений оккупантами людей.

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