У двох областях сьогодні очікується підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, впродовж 13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селiв, що може мати небезпечні наслідки", - додали у прес-службі.
Сьогодні з ранку в Україні було оголошено штормове попередження.
Нагадаємо, число жертв сильних дощів і викликаних ними повеней і зсувів в Японії досягло 204 осіб.
Як повідомляв УНН, через сильні дощі затопило розташовані в низинах вулиці міського центру, окремих селищ і волостей повіту Веньсянь міського округу Луннань провінції Ганьсу на північному заході Китаю.