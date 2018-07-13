В двух областях сегодня ожидается повышение уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По данным Укргидрометцентра, на протяжении 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия", - добавили в пресс-службе.
Сегодня с утра в Украине было объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 204 человек.
Как сообщал УНН, из-за сильных дождей затопило расположеные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.