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У двір житлового будинку у Миколаєві невідомі кинули вибухівку

У двір житлового будинку у Миколаєві невідомі кинули вибухівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У ніч на суботу, 20 жовтня, невідомі кинули вибуховий пристрій на територію домоволодіння у селищі Велика Корениха у Миколаєві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Миколаївської області.

Поліція отримала повідомлення про те, що пролунав вибух, о 3:45. На місці правоохоронці знайшли уламки вибухового пристрою невідомої конструкції та направили їх на експертизу.

Внаслідок вибуху ніхто з громадян не постраждав. Пошкоджено фасад будівлі, зазначили правоохоронці.

За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 194 ("Умисне знищення або пошкодження майна") ККУ, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також свідків.

Як повідомляв УНН, на Львівщині п'яний чоловік кинув у фонтан вибухівку.

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