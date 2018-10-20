У двір житлового будинку у Миколаєві невідомі кинули вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У ніч на суботу, 20 жовтня, невідомі кинули вибуховий пристрій на територію домоволодіння у селищі Велика Корениха у Миколаєві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Миколаївської області.
Поліція отримала повідомлення про те, що пролунав вибух, о 3:45. На місці правоохоронці знайшли уламки вибухового пристрою невідомої конструкції та направили їх на експертизу.
Внаслідок вибуху ніхто з громадян не постраждав. Пошкоджено фасад будівлі, зазначили правоохоронці.
За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 194 ("Умисне знищення або пошкодження майна") ККУ, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Правоохоронці встановлюють обставини злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також свідків.
Як повідомляв УНН, на Львівщині п'яний чоловік кинув у фонтан вибухівку.