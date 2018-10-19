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На Львівщині у фонтан кинули вибухівку: поліція затримала п'яного чоловіка

На Львівщині у фонтан кинули вибухівку: поліція затримала п'яного чоловіка

Київ • УНН

 • 8713 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У місті Бібрка Львівської області у фонтан кинули вибуховий пристрій. Про це повідомили у прес-службі управління обласної поліції, передає УНН.

"У Перемишлянське відділення поліції 18 жовтня надійшло повідомлення про те, що близько 18:20 у місті Бібрка, на площі Національного Відродження, невідомий чоловік кинув у фонтан вибуховий пристрій, внаслідок чого частково зруйнував його. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 41-річний місцевий мешканець, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння", – повідомили у Нацполіцї.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз.

Попередньо встановлено, що фонтан був пошкоджений внаслідок вибуху гранати РГД-5.

Нагадаємо, в Ужгороді невідомі особи зруйнували надмогильних плити на одному з кладовищ.

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