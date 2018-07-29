В Ужгороді вандали пошкодили надмогильні пам'ятники на цвинтарі

“Вчора, 28 липня, близько 21:00, поліцейські Ужгорода отримали повідомлення про пошкодження надмогильних плит на цвинтарі „Кальварія“ в Ужгороді. На місці події працювали поліцейські. Наразі правоохоронці з’ясовують характер і причини пошкоджень”, — повідомили у поліції

За фактом слідчі Ужгородського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилами). Санкція статті передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у Немирові поліцейські затримали двох “чорних археологів”, які розкопали поховання євреїв, розстріляних нацистами під час Другої світової війни.