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В Ужгороді вандали пошкодили надмогильні пам'ятники на цвинтарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. В Ужгороді невідомі особи зруйнували надмогильних плити на території одного з кладовищ обласного центру. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.

“Вчора, 28 липня, близько 21:00, поліцейські Ужгорода отримали повідомлення про пошкодження надмогильних плит на цвинтарі „Кальварія“ в Ужгороді. На місці події працювали поліцейські. Наразі правоохоронці з’ясовують характер і причини пошкоджень”, — повідомили у поліції

За фактом слідчі Ужгородського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилами). Санкція статті передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у Немирові поліцейські затримали двох “чорних археологів”, які розкопали поховання євреїв, розстріляних нацистами під час Другої світової війни.

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