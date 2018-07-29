В Ужгороде вандалы повредили надгробные памятники на кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Ужгороде неизвестные разрушили надгробных плиты на территории одного из кладбищ областного центра. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
"Вчера, 28 июля, около 21:00, полицейские Ужгорода получили сообщение о повреждении надгробных плит на кладбище "Кальвария" в Ужгороде. На месте происшествия работали полицейские. Сейчас правоохранители выясняют характер и причины повреждений", - сообщили в полиции
По факту следователи Ужгородского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилами). Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Следствие по делу продолжается.
Напомним, в Немирове полицейские задержали двух "черных археологов", которые раскопали захоронения евреев, расстрелянных нацистами во время Второй мировой войны.