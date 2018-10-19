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Во Львовской области в фонтан бросили взрывчатку: полиция задержала пьяного мужчину

Во Львовской области в фонтан бросили взрывчатку: полиция задержала пьяного мужчину

Киев  •  УНН

 • 8712 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 октября. УНН. В городе Бобрка Львовской области в фонтан бросили взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе управления областной полиции, передает УНН.

"В Перемышлянское отделение полиции 18 октября поступило сообщение о том, что около 18:20 в городе Бобрка, на площади Национального Возрождения, неизвестный мужчина бросил в фонтан взрывное устройство, в результате чего частично разрушил его. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 41-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в Нацполици.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. По этому факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Предварительно установлено, что фонтан был поврежден в результате взрыва гранаты РГД-5.

Напомним, в Ужгороде неизвестные разрушили надгробных плиты на одном из кладбищ.

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