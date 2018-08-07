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У ДТП з трьома вантажівками у Вінниці загинув іноземець

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Загиблим внаслідок зіткнення вантажівок на Немирівському шосе у Вінниці виявився громадянин Грузії. Про це повідомили відділ комунікації поліції в області, передає УНН.

"7 серпня у Вінниці на Немирівському шосе сталася аварія за участі трьох вантажних автомобілів, у результаті якої загинув пасажир однієї з машин - 48-річний громадянин Грузії. Аварія сталась близько четвертої години ранку", - йдеться в повідомленні.

Як було попередньо встановлено, 42-річний житель Літинського району не впорався з керуванням вантажівки DAF, завантаженої кавунами, та допустив зіткнення з запаркованим на узбіччі вантажним автомобілем DAF. А той у свою чергу зіткнувся з вантажівкою Renault, що стояла попереду. У результаті від отриманих тілесних ушкоджень пасажир автомобіля DAF, 48-річний громадянин Грузії, загинув на місці ДТП.

Слідче управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання - до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінниці зіткнулися три вантажівки, у результаті чого є загиблий. 

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